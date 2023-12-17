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Окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула 69-річна місцева жителька

Журналіст
Окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула 69 річна місцева жителька66

Вдень 17 грудня російські окупаційні війська обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула мирна мешканка.

Про це НСН повідомляє з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Жителька селища Краснопілля Сумського району загинула у власному будинку внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.

“17 грудня 2023 року близько 12:50, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області. Один снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби”,повідомляється в телеграм-каналі прокуратури.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула 69 річна місцева жителька4

Окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула 69 річна місцева жителька3

Окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула 69 річна місцева жителька1

Окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула 69 річна місцева жителька

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