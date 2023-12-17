Окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула 69-річна місцева жителька

Вдень 17 грудня російські окупаційні війська обстріляли Краснопілля на Сумщині, загинула мирна мешканка.

Про це НСН повідомляє з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Жителька селища Краснопілля Сумського району загинула у власному будинку внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.

“17 грудня 2023 року близько 12:50, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, із САУ обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області. Один снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби”, повідомляється в телеграм-каналі прокуратури.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ще новини України: Загинув 81-річний чоловік, поранені шестеро поліцейських: росіяни обстріляли Херсон і область