В Україні не працюють термінали і банкомати – стався масштабний збій

29 квітня в Україні в частині супермаркетів не працюють термінали, неможливо також авторизуватись у банкоматах.
Як повідомили у ПриватБанку, з платіжною системою MasterCard стався збій, внаслідок чого банкомати та термінали не можуть авторизувати картки, пише НСН.
Речник ПриватБанку Олег Серга зазначив, що це не проблема банку.
“Це не проблема банків, і така ситуація не тільки з ПриватБанком. Як нам відомо на даний момент, проблема з однією з платіжних систем. Йдеться про MasterCard. Я щойно був у супермаркеті і там термінал не нашого банку, він також не працював”, розповів він у коментарі OBOZREVATEL.
Водночас, співзасновник monobank Олег Гороховський раніше припустив, що проблема саме у ПриватБанку. Можливо, це припущення можна зробити через те, що терміналів “Привату” більше, ніж терміналів інших банків.
“Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у ПриватБанку”,зазначив він.
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