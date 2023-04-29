В Україні не працюють термінали і банкомати – стався масштабний збій

29 квітня в Україні в частині супермаркетів не працюють термінали, неможливо також авторизуватись у банкоматах.

Як повідомили у ПриватБанку, з платіжною системою MasterCard стався збій, внаслідок чого банкомати та термінали не можуть авторизувати картки, пише НСН.

Речник ПриватБанку Олег Серга зазначив, що це не проблема банку.

“Це не проблема банків, і така ситуація не тільки з ПриватБанком. Як нам відомо на даний момент, проблема з однією з платіжних систем. Йдеться про MasterCard. Я щойно був у супермаркеті і там термінал не нашого банку, він також не працював”, розповів він у коментарі OBOZREVATEL.

Водночас, співзасновник monobank Олег Гороховський раніше припустив, що проблема саме у ПриватБанку. Можливо, це припущення можна зробити через те, що терміналів “Привату” більше, ніж терміналів інших банків.

“Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у ПриватБанку”, зазначив він.

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