Українцям розповіли, хто може не платити за комуналку

У Пенсійному фонді України розповіли, хто може не платити за комуналку.

Виявляється, деякі українські пенсіонери мають право взагалі не платити за комунальні послуги, квартплату чи газ. Зокрема це стосується колишніх медиків та педагогів.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, передає НСН.

Хто може отримати 100% знижки

Пенсіонери, таких категорій можуть не платити за ряд послуг, якщо вони:

раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Особа має право на 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.

Якщо усе правильно, людина може не платити за:

житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);

паливо та зріджений газ.

Якщо пенсія перевищує суму в 3760 гривень, то від сплати комуналки пенсіонер вже не звільняється. Водночас можна подати заяву до Пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми розповідали, як перевести виплату субсидії з Укрпошти на банківську карту.

Покрокова інструкція, як перевести субсидію на картку

Спочатку потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду за посиланням. Це саме той момент, коли вперше знадобиться КЕП (як його отримати, читайте нижче).

Після авторизації в меню кабінету (ліворуч) слід зайти до пункту “Комунікації з ПФУ”, після чого обрати “Заява на житлову субсидію чи пільгу”.

У меню, що відкрилося, потрібно обрати послугу “Заява на зміну способу виплати”.

Після цього слід заповнити заяву, перевірити всі дані та завантажити відскановані (або сфотографовані) копії документів.

Коли все заповнено, заяву потрібно завірити за допомогою того ж КЕП і направити до Пенсійного фонду на розгляд.

Ще новини України: 16 тис грн допомоги за чотири місяці – хто може отримати виплати і як подати заявку