Громадяни України можуть отримати виплати у розмірі 16 тис грн – по 4 тис протягом чотирьох місяців.

В Україні відновили прийом заявок на виплату 16 тисяч гривень від Червоного Хреста, передає НСН з посиланням на видання “Хвиля”.

Так, зазначено про відкриття донабору отримання виплат. На цьому етапі грошs перерахують 2100 ветеранам.

У Мінветеранів уточнили, що фінансову допомогу у розмірі 16 тисяч гривень можуть отримати повнолітні українці зі статусом осіб з інвалідністю І та ІІ груп, отриманої внаслідок війни. При цьому дані про них мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

“Подання заявки на отримання грошової допомоги безкоштовне та заповнюється одержувачем самостійно. Не передавайте свої особисті дані третім особам!” попередили у Кабміні, тому що шахраї в Україні вже почали наживатися на нібито оформленні заяв на надання допомоги.

Як оформити допомогу

Подати заявку можна через інформаційний ресурс Е-ветеран. Для цього знадобиться електронний підпис. Інструкція з подання заявки виглядає так:

Перейти за посиланням.

Пройти електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису (КЕП).

Перевірити персональні дані (ПІБ, ІПН).

Вказати дані картки для виплат (номер рахунку у форматі IBAN), а також номер телефону та адресу електронної пошти.

Надіслати заяву.

Якщо одержувач не має банківського гривневого рахунку, його потрібно відкрити. Зробити це можна в будь-якому банку на власний вибір, там же можна дізнатися номер рахунку у форматі IBAN. Якщо в одержувача змінився номер рахунку, заяву доведеться подати наново.

Заявка пройде перевірку Мінветеранів. Якщо потенційний одержувач відповідає всім критеріям програми, йому автоматично буде призначено виплати на вказаний в анкеті номер рахунку.

Увагу українців також звернули на те, що люди, які вже реєструвалися для участі у проекті та отримали виплати, не повинні подавати заявки повторно.

При цьому особи, у яких виникли проблеми з реєстрацією у минулі два етапи, мають ретельно перевірити внесені дані та повторно подати заявки.

До можливих помилок ставляться:

неправильний підпис та відправка заявки;

неточність у ПІБ при формуванні електронного цифрового підпису;

зазначений банківський рахунок над національній валюті (він має бути гривневим);

закінчився термін дії банківської картки;

міжнародний банківський рахунок IBAN зазначений у заявці з помилкою;

заявник не є власником IBAN, зазначеного у заявці;

банківську картку заблоковано;

ліміт на банківську картку встановлено у сумі менше 4000 грн.

Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, ветеран повинен подати повторну заявку.

Так, заявки направляють до Мінветеранів, де верифікують наявність статусу ветерана війни. Якщо критерій дотримано, дані заявника автоматично передають до Червоного Хреста для здійснення виплат на рахунок.

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