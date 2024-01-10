Навчання українських пілотів на F-16 – у Міноборони розкрили деталі

В Міноборони розповіли про хід навчання українських пілотів на F-16 за різними програмами.

Навчання українських пілотів на F-16 – що відомо

Пілоти ЗСУ нині проходять навчання у країнах-партнерах в межах «Авіаційної коаліції».

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, передає НСН.

“Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах «Авіаційної коаліції» щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок”, вказується у повідомленні.

За словами Павлюка, досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США.

А молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи навчальні польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоб надалі перейти до перенавчання на літаки F-16.

Інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США, найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.

«Авіаційна коаліція»

До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:

Бельгія,

Велика Британія,

Данія,

Греція,

Нідерланди,

Норвегія,

Люксембург,

Канада,

Польща,

Румунія,

Сполучені Штати Америки,

Чехія,

Франція,

Швеція.

F-16 для України

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

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