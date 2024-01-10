Навчання українських пілотів на F-16 – у Міноборони розкрили деталі

В Міноборони розповіли про хід навчання українських пілотів на F-16 за різними програмами.
Навчання українських пілотів на F-16 – що відомо
Пілоти ЗСУ нині проходять навчання у країнах-партнерах в межах «Авіаційної коаліції».
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, передає НСН.
“Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах «Авіаційної коаліції» щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок”, вказується у повідомленні.
За словами Павлюка, досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США.
А молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи навчальні польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоб надалі перейти до перенавчання на літаки F-16.
Інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США, найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.
«Авіаційна коаліція»
До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:
- Бельгія,
- Велика Британія,
- Данія,
- Греція,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Люксембург,
- Канада,
- Польща,
- Румунія,
- Сполучені Штати Америки,
- Чехія,
- Франція,
- Швеція.
F-16 для України
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
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