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Війна

Навчання українських пілотів на F-16 – у Міноборони розкрили деталі

Журналіст
Навчання українських пілотів на F-16 у Міноборони розкрили деталі

В Міноборони розповіли про хід навчання українських пілотів на F-16 за різними програмами.

Навчання українських пілотів на F-16 – що відомо

Пілоти ЗСУ нині проходять навчання у країнах-партнерах в межах «Авіаційної коаліції».

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, передає НСН.

“Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах «Авіаційної коаліції» щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок”, вказується у повідомленні.

За словами Павлюка, досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США.

А молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи навчальні польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоб надалі перейти до перенавчання на літаки F-16.

Інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США, найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.

«Авіаційна коаліція»

До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:

  • Бельгія,
  • Велика Британія,
  • Данія,
  • Греція,
  • Нідерланди,
  • Норвегія,
  • Люксембург,
  • Канада,
  • Польща,
  • Румунія,
  • Сполучені Штати Америки,
  • Чехія,
  • Франція,
  • Швеція.

F-16 для України

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

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