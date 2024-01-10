9 січня була здійснена атака дронами нафтобази під Орлом у росії. З’явилася інформація про наслідки. Її оприлюднив російський опозиційний Телеграм-канал ASTRA, передає НСН.

Нафтобаза, цех філії «Ореленерго» та склад заводу з ремонту мостів пошкоджені внаслідок атаки на Орловську область 9 січня, – повідомляє ASTRA, посилаючись на власні джерела

Атака дронами нафтобази під Орлом: наслідки

Зазначається, що внаслідок атаки БПЛА на Орловську область 9 січня стався обвал даху цеху з обслуговування трансформаторів ПАТ «Россети центр» на вулиці Високовольтній. Легкі поранення отримали 2 працівники цеху, медичну допомогу їм надали на місці. Раніше губернатор Орловської області повідомляв про 3 постраждалих.

Крім цього, внаслідок атаки БПЛА зруйновано резервуар із дизельним паливом на нафтобазі «Орелнафтопродукт». На місці стався розлив палива.

Також, як з’ясувала ASTRA, після атаки зруйновано дах та частину стіни складу ТОВ «Будмагістраль» у селищі Навчальний. На складі зберігається дорожня техніка, попередньо вона не пошкоджена. Як мовиться на сайті, «Будмагістраль» – це «сучасне підприємство, яке займається будівництвом, реконструкцією, ремонтом та експлуатаційним обслуговуванням мостів, шляхопроводів та автомобільних доріг».

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