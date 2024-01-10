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Атака дронами нафтобази під Орлом: стало відомо про наслідки

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Атака дронами нафтобази під Орлом: стало відомо про наслідки

9 січня була здійснена атака дронами нафтобази під Орлом у росії. З’явилася інформація про наслідки. Її оприлюднив російський опозиційний Телеграм-канал ASTRA, передає НСН.

Нафтобаза, цех філії «Ореленерго» та склад заводу з ремонту мостів пошкоджені внаслідок атаки на Орловську область 9 січня, – повідомляє ASTRA, посилаючись на власні джерела

Атака дронами нафтобази під Орлом: наслідки

Атака дронами нафтобази під Орлом: стало відомо про наслідки

Зазначається, що внаслідок атаки БПЛА на Орловську область 9 січня стався обвал даху цеху з обслуговування трансформаторів ПАТ «Россети центр» на вулиці Високовольтній. Легкі поранення отримали 2 працівники цеху, медичну допомогу їм надали на місці. Раніше губернатор Орловської області повідомляв про 3 постраждалих.

Крім цього, внаслідок атаки БПЛА зруйновано резервуар із дизельним паливом на нафтобазі «Орелнафтопродукт». На місці стався розлив палива.

Атака дронами нафтобази під Орлом: стало відомо про наслідки

Також, як з’ясувала ASTRA, після атаки зруйновано дах та частину стіни складу ТОВ «Будмагістраль» у селищі Навчальний. На складі зберігається дорожня техніка, попередньо вона не пошкоджена. Як мовиться на сайті, «Будмагістраль» – це «сучасне підприємство, яке займається будівництвом, реконструкцією, ремонтом та експлуатаційним обслуговуванням мостів, шляхопроводів та автомобільних доріг».

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