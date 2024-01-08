У росії пролунав вибух на залізниці неподалік нафтобази: всі подробиці

У російській Свердловській області пролунав вибух на залізничних коліях, які розташовані недалеко від нафтобази. Відомо, що здетонував вибуховий пристрій. Поранених немає.

Про це 8 січня повідомляють російські телеграм-канали. Як пише паблік Baza, вибух на залізничних коліях стався у Нижньому Тагілі в районі станції Сан-Донато. Біля неї розташована нафтобаза. Передає НСН.

У росії пролунав вибух на залізниці неподалік нафтобази

За попередньою інформацією, під цистерною здетонував вибуховий пристрій. Поруч з місцем вибуху знайшли ще один.

Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих немає.

Раніше ми писали: Жителі міст під Москвою гріються біля багать на вулиці: що сталося (фото)