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Жителі міст під Москвою гріються біля багать на вулиці: що сталося (фото)

під Москвою гріються біля багать

Жителі Підмосков’я під час понад 20-градусних морозів, які охопили столичний регіон держави-агресорки, залишилися без опалення та гарячої води. У місті Подольську влада оголосила режим надзвичайної ситуації локального характеру. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає НСН.

Жителі міст під Москвою гріються біля багать на вулиці

Жителі багатоквартирних будинків мікрорайону Климовськ у Подольську вже четвертий день живуть без опалення в квартирах.

Кажуть цей район міста забезпечувала опаленням котельня Климовського патронного заводу. Нібито через “стрибок напруги” на тепломережі був гідравлічний удар та почався витік води у кількох місцях.

Люди привертали увагу влади до своєї проблеми, вивішуючи на балконах транспаранти з написом “Замерзаємо”. Оскільки в квартирах було надто холодно, люди виходили на вулиці і грілися біля багать.

під Москвою гріються біля багать

Температура у квартирах тримається в межах 10 градусів.

під Москвою гріються біля багать

Відігріти котли та труби поки що не виходить, аварійні бригади не справляються з ремонтом батарей.

під Москвою гріються біля багать

У деяких будинках немає електрики, на повну потужність працює дизельно-генераторна підстанція, тож у місті постійні перебої зі світлом.

Але навіть якщо трубами піде гаряча вода, це не вирішить усіх проблем — у сотні місць  прорвало труби, тому будуть нові протікання.

Окрім Подольська, де запроваджено режим НС локального характеру, проблеми з опаленням виникли в Хімках, Балашисі та Люберцях. У під’їздах будинків тріснули батареї, не витримавши перепаду температури.

Раніше ми писали: Чому кішці не можна спати на батареї довше 30 хвилин

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