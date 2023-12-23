Ветеринари говорять, що кішці не можна спати на батареї довше 30 хвилин. Нижче ми розкажемо, чому.

У холодну пору року улюблене місце усіх котів у домі – це саме батарея. А вуличні кішки завжди “окупують” теплотраси чи радіатори у під’їздах. Пухнастика «хлібом не годуй» – дай полежати на теплих трубах. Але, на жаль, ця пристрасть може завдати тварині шкоди.

Чому кішці не можна спати на батареї довше 30 хвилин

Деякі ветеринари переконані у тому, що довге лежання на теплих батареях може нашкодити кішці. На їх думку, не можна дозволяти котику спати на батареї довше за пів години. Уся річ у тім, що рецептори тварин влаштовані не так, як людські. Кішка може просто не відчувати себе погано через контакт з розпеченою батареєю.

Якщо дозволяти тварині лежати на батареї довше за тридцять хвилин, може статися перегрів внутрішніх органів, а вже він здатен викликати проблеми зі здоров’ям.

Висока температура негативно впливає на стан шкіри та шерсті. Через пересихання шкіра може почервоніти та свербіти. Що стосується шерсті, то трапляються випадки її сильного випадання. Такі проблеми найчастіше зустрічаються у представників короткошерстих порід.

Домашніх котів краще відучувати від лежання на батареях ще коли вони маленькі. А якщо ваш кіт зовсім не хоче кидати цю “шкідливу” звичку, то постарайтеся максимально захистити тварину від перегріву. Це можна зробити, постеливши на батарею матрац або товсту пелюшку. Деякі господарі примудряються зробити цілий гамак для кішечки. До речі, пухнастику напевно такий варіант буде дуже до душі.

Якщо ви помітили, що ваш вихованець вже занадто довго спить на батареї, то розбудіть його. І нехай він навіть трішки на вас образиться, зате ви подбаєте про його здоров’я.

Про що може говорити сильна любов до батарей

Слід також пам’ятати, що у кішки температура тіла вища, ніж у людини. Річ у тому, що предки котячих жили у пустелях. І їхня любов до підвищеного тепла зумовлена саме генами. Тож якщо коту, хочеться погрітися, він трохи полежить і піде. А ось довге перебування кішки на батареї може бути зумовлене проблемою зі здоров’ям, коли вона зазнає занепаду сил і намагається компенсувати енерговитрати.

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