Над Києвом збили Байрактар. Як реагують українці на знищення власного безпілотника

Ввечері 4 травня у небі над столицею знищили дрон. Як з’ясувалося пізніше над Києвом збили Байрактар, який втратив керування.

Але українці, схоже, не спішать засмучуватися, реагуючи на інцидент дотепними дописами та мемами. НСН публікує найцікавіші реакції із соцмереж.

ми на байрактар назбирали, ми його і зібʼєм — aꏢastasia (@ana_alekseienko) May 4, 2023

Пролітаючи над Києвом Байрактар зловив радіохвилю з піснею про себе, і материнка згоріла від передозу крінжі. — ✙ Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) May 4, 2023

Що відомо про збитий дрон

Близько 20.15 у Києві пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО у місті.

Пізніше з’явилася інформація, що було збито безпілотний літальний апарат.

Уламки від збитого дрону спричинили пожежу в 4-поверховому ТЦ у Солом’янському районі.

Також сталося загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Минулося без постраждалих.

Згодом командування Повітряних сил повідомило, що над столицею збили свій безпілотник Bayraktar TB2. Під час планового польоту він втратив керування, тому його вирішили знищити для безпеки киян.

Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає, додали у Повітряних силах.

Як повідомляє військовий інфопортал «Супротив», вартість одного окремого літального апарата Bayraktar TB2 становить 1-2,5 млн доларів.

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