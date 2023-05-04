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Обстріляний поїзд з Херсона прибув до Львова без запізнень (фото, відео)

Журналіст
Обстріляний поїзд з Херсона
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Обстріляний поїзд з Херсона доїхав до Львова без затримки, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

4 травня поїзд №109 Херсон – Львів, який учора потрапив під обстріл на Херсонському вокзалі, прибув до Львова вчасно.

Про це НСН повідомляє з посиланням на песслужбу УЗ.

Сьогодні о 10:18, хвилина в хвилину за графіком, до Львова прибув поїзд №109 Херсон — Львів, який вчора потрапив під обстріл на вокзалі Херсона, йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

В УЗ розповіли, що поїзна бригада діяла на вокзалі швидко та чітко:

За кілька хвилин до влучання перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона, а потім оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда, здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції із затримкою всього в 14 хвилин, незважаючи на хаос та повітряну тривогу.

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Фото REUTERS

Всіх пасажирів залізниця довезла до безпеки, а на вокзалі Львова героїчну поїзну бригаду оплесками зустрічали їхні колеги та місцеві жителі.

Обстріляний поїзд з Херсона 1

Обстріляний поїзд з Херсона 2

Під час російської атаки на вокзал був поранений провідник Роман. Він вже виписаний із херсонської лікарні та повернувся до рідного Миколаєва. Його стан стабільний.

Спілкувався з Романом, сказав, що осколки великі повиймали, а малі ‒ ще ні. У момент обстрілу в вагоні №30 один провідник перебував у своєму купе і не постраждав, а Роман виносив із вагону сміття і був поранений. Всі пасажири під час обстрілів були в приміщенні вокзалу, розповів журналістам Іван Танасюк, начальник потяга.

Внаслідок ворожого удару один вагон потяга згорів повністю, інший – пошкоджений осколками.

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Фото ДСНС

Обстріляний поїзд з Херсона 7

Фото ДСНС

Обстріляний поїзд з Херсона 5

Фото ДСНС

Нагадуємо, 3 травня місто Херсон і Херсонська область були обстріляні з боку російських військ. Жертвами кривавого терору стали 24 людини, ще 46 травмовані, серед яких двоє дітей.

Обстріляний поїзд з Херсона 4

Photo by DINA PLETENCHUK/AFP via Getty Images

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