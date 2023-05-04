Обстріляний поїзд з Херсона прибув до Львова без запізнень (фото, відео)

Обстріляний поїзд з Херсона доїхав до Львова без затримки, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

4 травня поїзд №109 Херсон – Львів, який учора потрапив під обстріл на Херсонському вокзалі, прибув до Львова вчасно.

Про це НСН повідомляє з посиланням на песслужбу УЗ.

Сьогодні о 10:18, хвилина в хвилину за графіком, до Львова прибув поїзд №109 Херсон — Львів, який вчора потрапив під обстріл на вокзалі Херсона, йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

В УЗ розповіли, що поїзна бригада діяла на вокзалі швидко та чітко:

За кілька хвилин до влучання перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона, а потім оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда, здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції із затримкою всього в 14 хвилин, незважаючи на хаос та повітряну тривогу.

Всіх пасажирів залізниця довезла до безпеки, а на вокзалі Львова героїчну поїзну бригаду оплесками зустрічали їхні колеги та місцеві жителі.

Під час російської атаки на вокзал був поранений провідник Роман. Він вже виписаний із херсонської лікарні та повернувся до рідного Миколаєва. Його стан стабільний.

Спілкувався з Романом, сказав, що осколки великі повиймали, а малі ‒ ще ні. У момент обстрілу в вагоні №30 один провідник перебував у своєму купе і не постраждав, а Роман виносив із вагону сміття і був поранений. Всі пасажири під час обстрілів були в приміщенні вокзалу, розповів журналістам Іван Танасюк, начальник потяга.

Внаслідок ворожого удару один вагон потяга згорів повністю, інший – пошкоджений осколками.

Нагадуємо, 3 травня місто Херсон і Херсонська область були обстріляні з боку російських військ. Жертвами кривавого терору стали 24 людини, ще 46 травмовані, серед яких двоє дітей.

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