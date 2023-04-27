Пасажири називають поїзд “Київ – Варшава” містичним, адже придбати квитки на нього дуже складно.

Журналісти ‘ясували причини, чому так багато проблем з квитками на цей маршрут, передає НСН.

Як розповідає ведуча 1+1 Олена Квітка, їй ніколи не вдається “виловити” квиток на потяг “Київ – Варшава”, а одного разу пощастило. Та, на жаль, плани змінилися, тож все довелося скасувати. А от здати квиток через додаток УЗ не вийшло, довелося його роздруковувати й витрачати на це свій час.

Коли на перон прибув згаданий вище потяг, кореспондентка 1+1 підійшла до провідника й запитала, чи можна якось через нього придбати квиток на цей рейс. На що він відповів, що це можливо, та це коштуватиме удвічі дорожче, ніж через касу, тобто доведеться віддати 3-3,5 тис. грн. Та і домовлятися треба заздалегідь.

Дві пасажирки цього потяга розкрили свій секрет, як їм вдалося придбати квитки. Кажуть, що купили їх на одному із сайтів оголошень, й поділилися номером чоловіка.

Коли до перекупника зателефонували, він відповів, що потрібно заповнити всі свої дані, заплатити й отримати свій іменний квиток на потрібні дати.

Адвокат Богдан Кушнір каже, що така схема не нова.

“Ми повертаємося до схеми, яка діяла ще кілька років тому, про продаж і спекуляцію на ринку залізничних послуг. Тобто касири разом зі своїми знайомими організовують певну схему. Вони фактично бронюють ці квитки й не купують до останнього”, пояснює він.

Такі схеми та дії провідників, які беруть гроші в кишеню за проїзд, – це зловживання службовим становищем, перевищення посадових обов’язків й спекуляція на ринку.

Журналісти написали запит до “Укрзалізниці”, щоб там пояснили, що ж відбувається з квитками на потяг “Київ – Варшава”. Поки що відповіді вони не отримали.

Як придбати квитки на поїзд “Київ – Варшава”

Квитки на потяг “Київ – Варшава” неможливо купити у касах вокзалу, їх можна придбати на сайті УЗ та в її мобільному додатку. Старт продажів квитків – о 08:00 за 20 діб до дати рейсу.

Повернення придбаних онлайн квитків на згаданий потяг можливе лише в касах вокзалу для припинення шахрайських онлайн-схем.

Раніше ми писали, що з 24 квітня “Укрзалізниця” запустила рейс, яким без пересадок можна буде дістатися з Австрії та Угорщини до України.

З Відня о 16:42 щодня вирушає безпересадковий вагон. У Будапешті він буде о 19:19-19:40, а прибуватиме у Чоп — о 02:28.

Після проходження прикордонно-митного контролю можна продовжити подорож поїздом №750 Ужгород — Київ. Він прибуває у Чоп о 05:19, стоїть в Мукачево о 06:48-06:53, у Львові — о 11:00-11:23, а до Києва прибуває — о 18:30.

З Києва цим шляхом можна щодня вирушити о 13:16 на поїзді №749 Київ — Ужгород. Він стоїть у Львові о 19:59-20:25, в Мукачево — о 00:19-00:24, а прибуває у Чоп — о 01:10.

Після проходження прикодонно-митного контролю з Чопа можна буде вирушити до Відня — безпересадковий вагон відправляється з 25 квітня о 03:28. У Будапешті він буде о 08:20-08:40, а у Відні — об 11:21.

Квиток з Чопа до Відня коштує 1730 гривень.

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