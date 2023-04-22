«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії та Угорщини до України

«Укрзалізниця» з 24 квітня запускає рейс, яким можна буде без пересадок дістатися з Австрії та Угорщини до України.

Про це компанія повідомляє у Telegram, передає НСН.

Так, з 24 квітня з Відня о 16:42 щодня вирушатиме безпересадковий вагон. У Будапешті він буде о 19:19-19:40, а прибуватиме у Чоп — о 02:28.

Після проходження прикордонно-митного контролю можна продовжити подорож поїздом №750 Ужгород — Київ. Він прибуває у Чоп о 05:19, стоїть в Мукачево о 06:48-06:53, у Львові — о 11:00-11:23, а до Києва прибуває — о 18:30.

З Києва цим шляхом можна щодня вирушити о 13:16 на поїзді №749 Київ — Ужгород. Він стоїть у Львові о 19:59-20:25, в Мукачево — о 00:19-00:24, а прибуває у Чоп — о 01:10.

Після проходження прикодонно-митного контролю з Чопа можна буде вирушити до Відня — безпересадковий вагон відправлятиметься з 25 квітня о 03:28. У Будапешті він буде о 08:20-08:40, а у Відні — об 11:21.

Квитки з Чопа до Відня коштують по 1730 гривень. Вони вже доступні в міжнародних касах «Укрзалізниці». А ось квитки на рейс між Києвом і Чопом можна придбати і в касах, і онлайн.

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