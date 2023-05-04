Атака на Київ 4 травня – в поліції показали фото уламків збитих повітряних цілей

Чергова повітряна атака на Київ була здійснена російськими загарбниками в ніч на 4 травня. Сили ППО збили всі повітряні цілі над столицею. У поліції показали фото уламків.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

«Вночі та зранку патрульні отримували чисельні повідомлення про падіння уламків. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників. У разі потреби, поліцейські готові були надавати домедичну допомогу кожному, кому вона була необхідна», йдеться у повідомленні.

Поліцейські продемонстрували світлини уламків збитих повітряних цілей, як наочний приклад того, чому вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Як зазначили в КМВА, внаслідок збиття ворожих повітряних об’єктів у Шевченківському, Печерському та Подільському районі на різних вулицях впало приблизно десять уламків.

Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорожнє покриття. Інформації щодо потерпілих немає.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що це вже третя атака столиці за чотири дні травня. Так, росіяни застосували дрони-камікадзе типу Shahed і, ймовірно, ракети балістичного типу. Щодо ракет Повітряні сили ЗСУ поки не підтверджують інформацію, проте не виключають, що загарбники могли застосувати їх.

«Вночі була активність і ворожої авіації, також літав літак МіГ-31, також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме було воно застосовано, немає фактів “прильоту”. Однак не виключається, що може бути. Тому інформація, яка є на даний час – ми не підтверджуємо застосування балістики», сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про те, що вночі 4 травня 2023 року ворог знову атакував “шахедами” з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.

За даними Повітряних Сил, окупанти застосували до 24 ударних дронів “Shahed-136/131”.

«Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА. Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряне командування “Південь” та Повітряне командування “Центр”», йдеться у повідомленні.

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