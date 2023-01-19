Відео: на Запоріжжі наші воїни знищили ворожі танки та ліквідували 30 окупантів

На Запоріжжі Сили оборони України знищили три танки противника та ліквідували близько 30 окупантів.

Відео знищення опублікували на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає НСН.

«Давно анонсований російськими пропагандистами «наступ» 58-ї армії ворога на Запорізькому напрямку тільки зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії.