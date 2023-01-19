Відео: на Запоріжжі наші воїни знищили ворожі танки та ліквідували 30 окупантів

На Запоріжжі Сили оборони України знищили три танки противника та ліквідували близько 30 окупантів.
Відео знищення опублікували на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає НСН.
«Давно анонсований російськими пропагандистами «наступ» 58-ї армії ворога на Запорізькому напрямку тільки зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії.
Складається враження, що керівництво російських окупантів готує свій особовий склад та техніку на роль «мішеней» для наших підрозділів», йдеться у повідомленні.
По відео можна оцінити наступальні дії загарбників на позиції Сил оборони у Запорізькій області.
«В результаті тільки цієї ворожої атаки підтверджено знищення трьох танків противника та близько 30 окупантів ліквідованими та пораненими», зазначили в Генштабі.
Росія хоче захопити Донбас, а потім піти у наступ на Запоріжжі – Генштаб ЗСУ