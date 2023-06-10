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На Одещині море перетворилося на смітник – наслідки підриву Каховської греблі (фото, відео)

Журналіст
На Одещині море
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На Одещині море перетворюється на смітник та кладовище тварин. Прикордонники фіксують наслідки російського екоциду, який стався через підрив армією рф Каховської ГЕС.

Про це йдеться у дописі ДПСУ, передає НСН.

За даними українських прикордонників, у морі плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Також починається мор риб.

на одещині

море в одесі

море

ДПСУ наголосили, що вода несе міни та боєприпаси та просять людей бути обережними.

Також телеграм-канали публікують відео, де до берегів Одеси принесло цілий будинок.

Раніше повідомлялось, як на Одещині врятували пса, якого прибило до берега на дошці. Собаку знайшли та врятували у Григорівці. Небайдужі люди завезли його на лікування в одну з клінік Одеси.

Ймовірно, пса принесло із затопленої Херсонщини.

Нагадуємо, у ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити, а зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.

Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація.

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.

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