На кордоні з Росією відновив роботу пункт перетину. Йдеться про гуманітарний коридор на межі Білгородської та Сумської областей Колотилівка – Покровка.

Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через гуманітарний коридор Колотилівка (РФ) — Покровка (Україна).

Про це повідомило Мінреінтеграції, передає НСН.

Там зазначили, що з 5 серпня пункт перетину на кордоні Бєлгородської області Росії та Сумщини знову відновив свою роботу.

«На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати й дістатися до Сум або інших міст України», йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми — Київ. Він щодня курсує з обласного центру Сумщини: вирушає о 06:47 і прибуває до Києва об 11:41.

На вокзалі «Укрпошта» виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших.

Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

Щодо питань евакуації звертайтеся за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА — (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції — 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

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