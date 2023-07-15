З 15 липня розпочалася безкоштовна евакуація з Сумщини. Зранку відправився перший евакуаційний потяг Суми-Київ.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними Мінреінтеграції, на вокзалі “Укрпошта” має виплатити кожному громадянину по прибуттю 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю, і 2 тис. грн для всіх інших осіб.

Евакуаційний поїзд курсуватиме щодня. Відправлення з Сум о 6:47, прибуття до Києва об 11:41.

Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району, сказано у повідомленні.

Евакуацію запроваджено в результаті роботи Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

З питань евакуації звертайтеся за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.

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Як повідомлялось раніше, 10 липня на Сумщині оголосили про підготовку до евакуації людей з 5-кілометрової зони прикордоння через постійні обстріли Росії.

Усі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій відпрацьовані, наголосили в ОВА. Евакуація буде проводитись із відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку.

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