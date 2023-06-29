Бомба розвалила дитячий садок: через російський терор Сумщини мешканців закликають виїхати (фото)

Не припиняється російський терор Сумщини. Прикордоння області постійно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Абсолютну більшість жертв та постраждалих об’єктів складають саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи, передає НСН, посилаючись на відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

Писарівка, Білопілля, Юнаківка та інші – назви цих населених пунктів з прикрою періодичністю з’являються у щоденних зведеннях.

Ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини особливо не обираючи методи – росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та завдають ударів з повітря керованими авіаційними боєприпасами. Одна з таких бомб розвалила дитячий садок в селі поблизу кордону.

– Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. Прикордонні населенні пункти щодня потерпають від ворожих обстрілів. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав одну родину місцевих жителів терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Наразі, закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати, – сказав командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв

У той же час військовослужбовці Сил оборони України надійно утримують свої позиції і займаються щоденною бойовою роботою. Чим ближче до кордону, тим більша щільність ворожих обстрілів.

За словами командувача, акумулювання зусиль усіх державних структур у такий ситуації – найбільш ефективний шлях долання наслідків російських обстрілів.

– Влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів. Для цього є все. Закликаю всіх, будь-ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв

В той час на позиціях Сил оборони воїни готові дати жорстку відсіч ворогові.

Російський терор Сумщини не припиняється, під ударом цивільна інфраструктура: фото

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