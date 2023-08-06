Українцям виплатить компенсації за втрачений врожай – що відомо

Жителі Херсонської та Миколаївської областей можуть отримати компенсації за втрачений врожай.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет, повідомляє НСН з посиланням на телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як наголосив очільник уряду, після підриву греблі Каховської ГЕС багато ділянок підтопило, і люди втратили свої городи.

Тому тепер для жителів двох областей передбачені виплати в розмірі 3300 гривень за втрачений урожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу.

Максимальна сума допомоги становить до 100 тисяч гривень. На ці потреби уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень.

Допомога постраждалим від підтоплень після російського теракту на Каховській ГЕС

На одноразові виплати постраждалим Кабмін виділив 560 мільйонів гривень. Як пояснювали в Мінреінтеграції, виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА, їх можуть отримати й внутрішньо переміщені громадяни.

Крім того, за спільною домовленістю з партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН.

Також уряд виділив понад 980 мільйонів гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині. Механізм буде схожий на програму «єВідновлення», але з огляду на ситуацію в регіонах заявки можна буде подати через органи місцевого самоврядування.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що для людей, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС, розглядають побудову нового: у межах міста Херсон і в населених пунктах області.

Підрив Каховської ГЕС

Теракт на станції росіяни власштували в ніч проти 6 червня. В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція відновленню не підлягає. Підрив призвів до підтоплень територій у Херсонській і Миколаївській областях. Через це декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть утратити, а поля на Півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Через підрив греблі стався витік мастила з машинного залу гідроелектростанції: воно потекло в напрямку Чорного моря. На Одещині в морі зафіксували цвітіння. Крім того, в акваторії Чорного моря дрейфували заміновані предмети.

Станом на 20 липня МВС відомо про 31 загиблого внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

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