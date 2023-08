На дні Каховського водосховища розгледіли дорогу 1940-х років – чи може хтось використати її для наступу

На нових знімках обмілілого Каховського водосховища дослідники розгледіли залишки дороги часів Другої світової війни. Чи існують інші раніше приховані шляхи між правим і лівим берегом, і чи можуть ЗСУ або окупанти використати їх для наступу.

Про це пише НСН з посиланням на матеріал видання СтопКор.

Свіже відео з наслідками російського теракту на Каховській ГЕС оприлюднив 3 серпня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

А ще раніше в мережі опублікували знімки місцевості з супутника Sentinel-2, які також свідчать, що Каховське море обміліло, звузившись подекуди до розмірів звичайної річки.

На цих знімках і кадрах відео краєзнавці розгледіли залишки дороги часів Другої світової війни, що сполучала Каховку на лівому березі з Бериславом на правому.

На цей шлях, зокрема, звернув увагу OSINT-дослідник Девід Хелмс (David Helms).

30/ A potential Kakhovka bridgehead has significantly more fortifications on the left bank than other Kakhovka reservoir basin options. Distance to Perekop and Chonhar is just 70 km and 115 km but roads to these vital territories have numerous fortifications. pic.twitter.com/OHEnoMfzSi

— David Helms (@davidhelms570) June 22, 2023