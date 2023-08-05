На дні Каховського водосховища розгледіли дорогу 1940-х років – чи може хтось використати її для наступу

На нових знімках обмілілого Каховського водосховища дослідники розгледіли залишки дороги часів Другої світової війни. Чи існують інші раніше приховані шляхи між правим і лівим берегом, і чи можуть ЗСУ або окупанти використати їх для наступу.

Про це пише НСН з посиланням на матеріал видання СтопКор.

Свіже відео з наслідками російського теракту на Каховській ГЕС оприлюднив 3 серпня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

А ще раніше в мережі опублікували знімки місцевості з супутника Sentinel-2, які також свідчать, що Каховське море обміліло, звузившись подекуди до розмірів звичайної річки.

На цих знімках і кадрах відео краєзнавці розгледіли залишки дороги часів Другої світової війни, що сполучала Каховку на лівому березі з Бериславом на правому.

На цей шлях, зокрема, звернув увагу OSINT-дослідник Девід Хелмс (David Helms).

29/ Kakhovka Reservoir – Lower Basin: Sentinel 2 imagery shows 1940s riverbed road between Beryslav and Kakhovka.https://t.co/dBOGNlKP9q pic.twitter.com/4EGUEyaGkj — David Helms (@davidhelms570) June 22, 2023

30/ A potential Kakhovka bridgehead has significantly more fortifications on the left bank than other Kakhovka reservoir basin options. Distance to Perekop and Chonhar is just 70 km and 115 km but roads to these vital territories have numerous fortifications. pic.twitter.com/OHEnoMfzSi — David Helms (@davidhelms570) June 22, 2023

“Потенційний Каховський плацдарм має значно більше укріплень на лівому березі, ніж інші ділянки басейну Каховського водосховища. Відстань до Перекопу і Чонгару звідси становить всього 70 км і 115 км, але дороги до цих життєво важливих територій мають численні укріплення”, зауважує він.

Базуючись на історичних даних і старих мапах, Хелмс стверджує, що у басейні Каховського водосховища на картах 1940-х років загалом позначені сім руслових переходів через Дніпро на ділянці від греблі Каховської ГЕС до Запоріжжя.

У військових блогах розгорілись жваві дискусії щодо того, чому вогневий контроль цієї місцевості – критично важливий, і чи може будь-яка зі сторін використати ці старі дороги на дні Каховського водосховища для проведення десантних операцій.

Зокрема, з цього приводу в ефірі 24 каналу висловився військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Непогана картина тут (Таврійський напрямок в цілому – ред.) вимальовується. Є два напрямки (на Азовське узбережжя – ред.). Але може бути й навіть третій. Територія з Каховського водосховища вже підсихає. І там піднялися старі дороги, де було значно менше мулу. І тут може почати “дихати” увесь Херсонський фронт”, заявив Світан.

Водночас в обговоренні на фейсбук-сторінці іншого військового аналітика, координатора групи “Інформаційний спротив” Костянтина Машовця більшість дописувачів схиляється до думки, що використання таких доріг – це лотерея, адже мул на дні непридатний для перекидання важкої техніки.

Звісно, через звужене русло можна перекидати понтони, але місцевість – відкрита і прострілюється з обох боків. Тому десантні операції дном Каховського водосховища виглядають невиправданою авантюрою як для ЗСУ, так і для російської окупаційної армії.

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