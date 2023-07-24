На місці Каховського водосховища з’явилися чорні пні – як це виглядає (фото)

На місці Каховського водосховища з’явився вирубаний ліс, який був знищений 70 років тому.

Як це виглядає, у своєму фоторепортажі показало видання Суспільне, передає НСН.

На дні Каховського водосховища з’явилися чорні пні

У затоці річки Кушугум, що поблизу селища Балабине Запорізької області, внаслідок зниження рівня води в Дніпрі, який стався через руйнування росіянами Каховської ГЕС, можна побачити залишки вирубаного лісу.

На осушливому березі між Балабинською косою та Домахою з’явились чорні пні.

Дерева тривалий час були вкриті водою. Вони були рясно висаджені, про що свідчить щільність розміщення пнів, частина з який і досі знаходиться під шаром води.

Цей ліс, ймовірно, був вирубаний 70 років тому під час будівництва Каховського водосховища. Адже для водосховища, яке заповнили в 1955—1958 роках, було затоплено близько 90 сіл.

Каховське водосховище покрило величезну територію найродючіших земель — заплавні луги, озера та ліси.

Так, у творах минулих літ можна знайти згадки про будівництво Каховського водосховища і про кількість дерев, які були зрубані задля його будівництва:

“Дика бджола, було, скрізь сидить, за нею і проходу не було. А лісу того! Бузина, свидина, вербина, дуби, грушиння. Груш, було, як напада, так хоч бери граблі та горни валки. Так і лежать на сонці, поки не попечуться. Солодкі такі були, так патока з них і тече”, з книги “Життя козаків-запорожців: Іван Розсолода – син січовика, 116-літній інформатор Дмитра Яворницького”

У творі “Собор” (1968 р.) Олеся Гончара, один з головних персонажів – Ізот Лобода про “Каховське море” говорить так:

“Великий луг вирубали весь, думали, море збудують, а збудували болото! Гниллю цвіте, на всю Україну смердить! Пілоти носи затикають, коли пролітають над ним!”.

Минуло більше як місяць після підриву росіянами Каховської ГЕС. Обмілілий берег у плавневій зоні з моменту відходу води встиг засіятися травою, через що колись піщане дно водосховища перетворилося на великий зелений луг.

Читайте ще: Важко ідентифікувати – на дні Каховського водосховища з’явилися перші паростки (фото)