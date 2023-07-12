На дні Каховського водосховища з’явилися перші паростки рослин, які ще занадто маленькі, щоб їх ідентифікувати.

Їх виявили екоактивісти зі спільноти “Української природоохоронної групи”, які дослідили територію національного природного парку “Кам’янська Січ”, йдеться на Faceebook-сторінці УПГ, передає НСН.

З метою вивчення процесів, які відбуваються на дні колишнього Каховського водосховища нами була організована експедиція на територію Національного природного парку «Кам’янська Січ», йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через підрив Каховської ГЕС оголилося понад 200 тисяч гектарів землі. Таку подію можна порівняти з раптовим відступом льодовика.

В ході експедиції екоактивісти:

дослідили ініціальні стадії заростання сухого дна Каховського водосховща в регіоні НПП «Кам’янська Січ». Зокрема, вивчили видовий склад проростків в різних умовах та на різній відстані від берега;

заклали 4 ділянки для моніторингу біорізноманіття (biodiversity plot) в різних типах екосистем оголеного дна водосховища (мулистих відкладах, мушельних відкладах та похованих ґрунтах). Закладання моніторингових ділянок дозволило зафіксувати вихідний стан екосистем, а повторні дослідження їх покажуть, як відбуватиметься процес заростання водосховища;

відібрали зразки ґрунту з дна водосховища для дослідження ґрунтових водоростей;

відібрали проби з дна водосховища на віруси й бактерії;

також зібрали зразки ґрунту для дослідження його хімічного складу та фізичних властивостей.

Дослідники пояснили, що не вдалося відібрати зразки з усіх ділянок через небезпеку обстрілів. Адже подекуди ширина ложа водосховища, тобто відстані до окупантів, сягає 4-5 кілометрів.

Загалом картина вражає. До того ми бачили багато і фото, і відео, але вони не передають масштабів катастрофи, – підкреслили в УПГ. – Усі водні організми раптово загинули, а наземних ще немає (вірніше вже почали з’являтися лише перші проростки). На дні водосховища до горизонту ми бачили сухе дно з окремими водоймами, позбавлене будь-якої рослинності. Сьогодні це виглядає, як величезна пустеля.

На водосховищі насправді стали проростати рослини. Минуло всього кілька тижнів, як зійшла вода, але місцями біля берегів мул всіяний проросткам, дуже маленькими, які щойно-щойно з’явилися. Такі рослини досить важко ідентифікувати, тому ми продовжимо цю роботу в лабораторіях.

Дослідники додали, що науковці дискутують щодо майбутнього екосистем водосховища. Існують припущення, що територію захоплять: інвазивні види; деревні види; частково може відновитися степ.

На місці водосховища слід відновлювати квазіприродні (максимально наближені до природних) угруповання, поділилися екоактивісти.

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