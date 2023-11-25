В Україні викрили на хабарях двох нардепів та їх поплічників – що відомо

В Україні викрили на хабарях двох нардепів та їхніх поплічників. Спецоперація готувалася тривалий час, наразі усі з підозрами на руках.

Деталі розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Чинний нардеп хотів здати українські території Росії. “Спалили” його і на хабарях, він хотів підкупити чиновника біткоінами. Парламентарю вже обрали запобіжний захід. Також відомо і його імʼя.

“В Харків я не вірю. Для чого нам ці Донецьк, Луганськ і Крим. Треба домовлятися”, так чинний нардеп захотів поділити Україну.

Розмову вже оприлюднили в суді. А “герой” цього фільму – народний депутат України від “Слуги народу” Андрій Одарченко.

Окрім цього, нардеп переконаний, що без здачі територій війну не виграти й намагався у цьому переконати всіх довкола.

Сам Одарченко від цих відео відхрещується, каже, то зовсім не він, і звинувачує, що запис – підробка. Журналісти “Радіо Свобода” кажуть, “відмазати” нардепа старанно намагається й адвокат, стверджуючи, що, мовляв, на записі “міміка не збігається”

До слова, просив він аби засідання було закритим і на нього не пускали журналісти, але суд клопотання відхилив. А боявся Одарченко розголосу не тільки через це, бо рильце в пушку в нього ще й через хабарі.

Так, 21 листопада нардепу САП і НАБУ вручили підозру, коли той хотів підкупити голову державного агенства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма і не аби чим, а біткоїнами, якщо у валюті, то це 50 тисяч доларів.

Але і від хабаря Одарченко відхрещується, каже, що Найєм просив його навчити користуватися “криптою”.

“Я сам не вмію цим користуватися, тільки недавно був куплений цей криптогаманець, який ви у мене вилучили. Він порожній. Ви вилучили всі коди. Ви можете зайти подивитися, що там “зіро” (нуль – ред.), нічого немає. Ми просто його налаштували, показали, як використовувати”.

Але відео надане НАБУ доводить зворотнє.

Ця спецоперація із затримання нардепа Одарченка і не тільки, планувалася давно. Організатори: НАБУ, САП, віцепрем’єр-міністр з відновлення України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Завдяки масштабній операції вдалося викрити не лише чинних народних депутатів України, а й посадовців та бізнесменів, які намагалися підкупити інших чиновників, аби ті посприяли їм в отриманні підрядів, землі та коштів під відбудову. Чим тільки не заманювали топпосадовців: пропонували і гроші, і нерухомість, і як Одарченко – криптовалюту. Наразі задокументовано три епізоди злочинної діяльності.

Кого ще затримали

Крім Одарченка серед чинних нардепів у справі фігурує і його колега народний депутат від партії “За майбутнє” Сергій Лабазюк.

В САП уточнили, що Лабазюк теж хотів заплатити гроші главі Міністерства відновлення Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. А за сприяння у справі він пообіцяв посадовцям “винагороду” у 3-5% від вартості кожного підряду. Окрім двох народних обранців підозру отримали ще керівниця держпідприємства, власник приватного товариства та директор компанії. Їхні прізвища наразі невідомі. Чи обрали їм запобіжні заходи – теж. Але на суді в Одарченка був ще один цікавий коментар нардепа – він таки визнав спілкування з чиновником.

“Ми дорослі люди і розуміємо, що якщо я зателефоную керівнику будь-яких органів, то ніхто не буде робити ніякі незаконні дії, тим більше у такій ситуації, як зараз. Так, я спілкувався з Мустафою Найємом – багато разів, різна була тематика. Але жодних пропозицій щодо запропонування йому неправомірної вигоди я не озвучував”.

Цікавий момент у біографії Одарченка

У коментарі “Суспільному” Одарченко також наголосив на необхідності заслухати Найєма, оскільки захист не згоден з доказами, наведеними прокуратурою. Цікаво, що Андрій Одарченко – член комітету з питань антикорупційної політики. Обирав запобіжний захід нардепу вищий антикорупційний суд України, його відправили за ґрати на два місяці, але з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, через корупційний скандал Одарченка виключили з партії “Слуга народу”.

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