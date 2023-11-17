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Тег:
КриміналОдеса

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю – в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

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Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України
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В Одесі викрили чергову схему виїзду ухилянтів з України. В даному випадку використовувався такий метод, як фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. Про це повідомляє прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та повідомлено про підозру одеситці за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

За даними слідства, підозрювана організувала схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Вона підшукувала наречених з інвалідністю для ухилянтів та організовувала термінову процедуру укладання шлюбу. У подальшому чоловіки могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

Реєстрація фіктивного шлюбу для «клієнта»» становила 4500 доларів США.

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Затримали підозрювану під час передачі замовнику «послуги» свідоцтва про шлюб та одержання неправомірних коштів.

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Також за сприяння у незаконному виїзді призовників з України повідомлено про підозру фіктивній дружині, яка отримувала частину винагороди за оборудку.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Державної прикордонної служби України та УСР в Одеській області ДСР НП України.

Фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю - в Одесі викрили схему виїзду ухилянтів з України

Ще новини України: Вивозили ухилянтів на “швидких”: викрито злочинну схему в Одеській області – СБУ

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