Привілеїв немає – які умови тримання Дубінського у СІЗО

У Мінʼюсті розповіли про умови тримання Дубінського у СІЗО – камера не одинична, привілеїв немає.

Про це пише hromadske, передає НСН.

Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов перебування у слідчому ізоляторі тимчасового тримання (СІЗО) чинного народного депутата Олександра Дубінського.

Там нагадали, що на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 листопада Дубінський перебуває під вартою у державній установі «Київський слідчий ізолятор».

Нардеп перебуває у стандартній (не платній) камері разом зі ще одним ув’язненим. Вона облаштована інвентарем, меблями та предметами господарського призначення, кажуть у Мінʼюсті. Дубінський має індивідуальне спальне місце та необхідний комплект постільної білизни.

На питання, чи має Дубінський якісь привілеї у СІЗО у звʼязку зі своїм статусом, відомство зазначило, що це заборонено законодавчо.

У Мінʼюсті додали, що скарг, заяв і пропозицій щодо умов тримання від Дубінського до адміністрації слідчого ізолятора не надходило.

У чому підозрюють Дубінського?

За даними слідства, Олександр Дубінський мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку створило Головне управління Генерального штабу ЗС росії (також відоме як ГРУ).

До неї, крім Дубінського, входили колишній прокурор Костянтин Кулик (позивний «Птичка») та колишній народний депутат Андрій Деркач зі своїм помічником Ігорем Колєсніковим.

Слідчі встановили, що угруповання працювало як агентурна мережа в Києві. Члени організації розхитували суспільно-політичну ситуацію в Україні, намагались дискредитувати її імідж на міжнародній арені, щоб погіршити відносини із США та ускладнити вступ України до ЄС та НАТО. За розповсюдження фейків учасники групи отримували гроші від воєнної розвідки рф.

Роль Дубінського в діяльності організації полягала в поширенні фейків про вище військово-політичне керівництво України. Зокрема, у 2019 році він разом зі спільниками організував пресконференцію, де заявляв про втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2020 році.

Олександру Дубінському оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ), а також створенні злочинної організації й участі в ній (ч. 1 ст. 255 КК України). Усім фігурантам справи загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

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