На Бахмутському напрямку українська армія перейшла у наступ – подробиці від Маляр

На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає НСН.

Про подробиці Маляр розповіла у своєму телеграм-каналі 7 червня.

Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій в Україні залишається схід.

“На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів”, йдеться в заяві заступниці міністра.

Водночас російські війська на цьому напрямку перейшли до оборони та намагаються утримати займані позиції. Окупанти стягують свої резерви на Бахмутський напрямок з глибини для захисту.

Щодо найманців “Вагнера”, то вони залишаються подекуди у тилових підрозділах. За словами Маляр, наразі бойові дії веде регулярна російська армія, яка задіює десантно-штурмові загони.

Заступниця міністра зазначила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку і тепер наступати на ньому українським військам вдається зокрема завдяки заздалегідь підготованим укріпленням.

“Вся місцевість довкола – це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально”, резюмувала Маляр.

Нагадуємо, 6 червня президент Зеленський заявив, що Бахмут узяв на себе функцію магніта у війні, і туди спрямовується найкраще та найновітніше озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів.

Відповідаючи на запитання, чи можна було заздалегідь укріпити місто, глава держави сказав:

“Бахмут не готували до повномасштабної війни, це невелике місто, але так склалося, що там зустрілися такі великі сили. Бахмут узяв на себе функцію магніта, і в цьому вся історія… Я не хочу говорити про деталі, але все найкраще і найсучасніше озброєння люди отримали і отримують на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію. Я думаю, що там найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати. Цей напрям – велика, велика кількість військових. Якби цього всього не було, то і захист був би неможливий”.

За словами президента, озброєння, що надходило від партнерів, одразу перенаправлялося на Бахмутський напрямок. І це найважливіше і єдине, що можна було зробити, підкреслив він.

“Ніякий інший захист і ніяке інше укріплення там не допоможе. Тільки зброя. Там щодня прилітає по 50 тисяч артилерійських снарядів”, пояснив Зеленський.

Він заявив, що найкращим прикладом того, наскільки потужною є оборона Бахмута, стала кількість загиблих окупантів, серед яких найбільше “вагнерівців”.

“21 тисячу “вагнерівців” знищено в Бахмуті, ще 60 тисяч поранено. Тобто втрат там – 81 тисяча “вагнерівців”. Чи там потужний захист наш? Чи там потужні люди, командири? Це очевидно”, заявив президент.

Ще новини України: Чим підрив Каховської ГЕС може бути вигідний військам РФ – пояснення ISW