Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу — адвокат

Екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло, він же Паша «Мерседес», вийшов з-під варти. За нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 мільйонів гривень.

Про звільнення митрополита повідомив його адвокат Микита Чекман, передає НСН.

«Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської Лаври нарешті звільнено з-під варти», написав він у Телеграм.

Адвокат заявив, що більше тисячі людей пожертвували гроші на заставу за Павла. Цю «непідйомну, на перший погляд, суму» зібрали, опублікувавши реквізити на сайті УПЦ.

Окрім того, у храмі святого Агапіта Печерського Києво-Печерської лаври представники УПЦ МП поставили скриньки для збору пожертв на заставу для митрополита Павла.

Чекман заявив, що звільнення з-під варти Павла — «це спільна заслуга парафіян Української Православної Церкви, які довели, що немає нічого неможливого».

Сам митрополит у відеозверненні з Чекманом подякував тим, хто давав кошти на заставу за нього. Він сказав, що «любить свою землю, свою Батьківщину», а «агресора, який напав на нас», має напоумити Бог.

Митрополит також порівняв свій запобіжний захід із полоном.

«Я не просив нікого. І мені якось, прочитавши Києво-Печерський патерик, наші преподобні, коли були у полоні, вони не хотіли, щоб їх викупляли. Але народ все одно це зробив. [Це] повторилося у наші часи, у 21 столітті», сказав він.

У чому підозрюють Павла?

Як повідомлялося, Служба безпеки України повідомила колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У травні домашній арешт продовжили ще на 30 діб.

14 липня суд обрав колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 33 млн гривень.

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