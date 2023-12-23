Кількість щурів та мишей на деяких ділянках фронту надзвичайна – чим це небезпечно

У британській розвідці повідомили, що спостерігається надзвичайна кількість щурів та мишей на деяких ділянках фронту.

Протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від великої кількості гризунів.

Як передає НСН, про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у суботу, 23 грудня.

Розвідники зазначають, що цьогорічна м’яка осінь, а також велика кількість їжі з полів, які залишилися незасіяними через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів.

Проте після похолодання тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях військових.

Таким чином, гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій.

За даними звіту, щури та миші також становлять небезпеку для військової техніки, оскільки перегризають важливі кабелі – як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни.

Також зазначається, що в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов’язують з гризунами.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) повідомили, що на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських окупантів зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки».

Зазначається, що хвороба вражає нирки, через що заражений відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

У ГУР заявили, що «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність російських військ на зазначеному напрямку.

Читайте ще: Сили ППО збили всі 9 «шахедів», якими ворог атакував Україну