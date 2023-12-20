ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра: ситуація на фронті 20 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот шістдесят п’яту добу. Про ситуацію на фронті 20 грудня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).

Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей. У Херсоні багато поранених – серед них діти.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області – рф по Харківщині. Попередньо без постраждалих.

Загальна ситуація на фронті 20 грудня

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські терористи атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка Харківської області; Новолюбівка Луганської області та Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак противника.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити українські війська із займаних позицій. Минулої доби російські окупанти вчинили 8 штурмових атак на позиції наших військ. Ворог отримав гідну відсіч та з втратами відступив. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної кореї. Через незадовільний стан цих боєприпасів трапляються випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів. Це призводить до втрат озброєння та особового складу російських загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в окупаційному угрупованні військ “Днєпр”, яким командує генерал Тєплінський.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 890 російських окупантів, 16 танків, 23 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, 2 реактивних систем залпового вогню, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 29 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 349190 (+890) осіб,

танків ‒ 5814 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 10794 (+23) од,

артилерійських систем – 8206 (+16) од,

РСЗВ– 928 (+2) од,

засоби ППО ‒ 611 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),

крилаті ракети ‒ 1612 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1203 (+3)

Дані уточнюються.

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