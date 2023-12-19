Ворог посилив атаки на Запоріжжі: що відбувається на фронті 19 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот шістдесят четверту добу. Про ситуацію на фронті 19 грудня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

Уночі 19 грудня 2023 року на Хмельниччині знищено два із двох “шахедів”, якими противник атакував із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Загальна ситуація на фронті 19 грудня

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 6 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнала Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На цьому напрямку Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбили 13 атак противника.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони дистанційного мінування та 1 артилерійський засіб противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1140 окупантів, 15 танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 9 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 20 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 348300 (+1140) осіб,

танків ‒ 5798 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 10771 (+19) од,

артилерійських систем – 8190 (+15) од,

РСЗВ– 926 (+0) од,

засоби ППО ‒ 611 (+1) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9),

крилаті ракети ‒ 1611 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10842 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 1200 (+2)

Дані уточнюються.

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