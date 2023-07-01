Мобілізація в Україні триває і військовозобов’язаним чоловікам продовжують вручати повістки. Згідно з законом, це може зробити навіть роботодавець.

Які правила вручення повістки за місцем роботи розповість НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що потрібно знати

Роботодавці мають право вручати повістки своїм військовозобов’язаним працівникам. Це передбачено постановою Кабміну №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”.

Згідно з новими правилами військового обліку прийняти на роботу або навчання військовозобов’язаного можуть тільки після взяття його на військовий облік.

А жінок, котрі навчаються на медичних професіях, беруть на облік на останньому курсі навчання.

Роботодавці також зобов’язані повідомляти територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СПЕ) дані про взяття на роботу та звільнення співробітників, а також надавати інформацію про них, поки вони працюють у компанії.

Зазначимо, що роботодавець може повідомляти та вручати повістки своїм підлеглим лише, якщо отримав відповідне розпорядження від начальника ТЦК та СП.

Що має зробити роботодавець

видати наказ (розпорядження) про повідомлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк у відповідний ТЦК та СП;

вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК та СП;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК та СП про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та тимчасово непрацездатних резервістів, які перебувають у відпустці або відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям таких осіб до відповідних ТЦК та СП.

Ще новини України: Чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації – пояснення депутатки