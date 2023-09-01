Мобілізація обмежено придатних – в РНБО заявили про важливе рішення

В Україні хочуть врегулювати питання щодо мобілізації обмежено придатних чоловіків до військової служби.

Відповідне рішення ухвалить сьогодні Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

“Є в наших нормативно-правових документах термін – придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися”, розповів Данілов.

За його словами, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів.

“Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми”, зазначив секретар РНБО.

Як наголосив Данілов, “сьогодні це питання буде згідно рішення РНБО вирішено”.

Зауважимо, що обмежена придатність не є підставою для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби. Проте деякі особливості цей статус має.

Перелік діагнозів, які визначають ступінь придатності до військової служби, регламентується відповідним додатком до наказу Міноборони.

Що таке “обмежена придатність”

Відповідно до пункту 20.3 Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402, при медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються ухвали такого змісту, зокрема: “Обмежено придатний”.

Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, посади, віку, фактично виконуваної роботи, пристосованості до нього, пройшовши медичний огляд, в постанові в довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі.

Де не можуть служити “обмежено придатні”

Наразі військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити в таких військах:

високомобільні десантні війська

десантно-штурмові війська

плавскладі

морська піхота

спеціальних спорудах

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