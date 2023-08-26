Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні можливий додатковий призов.

Водночас змін до мобілізації не відбудеться. Як передає НСН, про це Олексій Данілов сказав в етері «Українського Радіо».

Чи буде посилення мобілізації в Україні

«Змін до мобілізації не треба очікувати. Наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року. У перший день початку військової агресії були ухвалені всі відповідні рішення верховним головнокомандувачем Збройних сил України», зазначив Данілов.

Тоді ж провели засідання РНБО, після якого Верховна Рада ухвалила всі необхідні нормативно-правові акти, зокрема й ті, що стосуються мобілізації.

«У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є», пояснив Данілов.

Втім секретар РНБО зауважив, що, найімовірніше, відбудеться додатковий призов, адже про це просять військові. Але, мовляв, це не означає, що це буде виходити за межи нормативних актів, затверджених 24 лютого 2022 року.

«Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Ба більше, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань», наголосив Данілов.

Також Данілов згадав про перевірки, що тривають у військово-лікарських комісіях. Він пообіцяв, що про результати перевірок суспільство знатиме все.

«Найближчими днями президент збере засідання РНБО, де розглядатиметься це питання. Ми відрізняємося від рф тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані», зазначив посадовець.

Нагадуємо, нещодавно президент Володимир Зеленський на питання, чи буде посилення або прискорення мобілізації, відповів, що військові попросили його «дати можливість мобілізувати більше».

«Скажу відверто, військові до мене звернулися із цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все. Поки що більше не можу вам сказати. Питання військкоматів, дуже важливе питання військово-лікарських комісій — потрібно якнайшвидше прискорити процеси, навести лад. Потім уже починати розмову про те, щоб збільшувати, як і ким», сказав Зеленський.

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