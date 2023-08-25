У Харківській області посилюють мобілізаційні заходи – подробиці

У Харківській області вирішили посилити мобілізаційні заходи. Для цього планується налагодити співпрацю між владою, військкоматами та правоохоронцями

Учасники міжвідомчої наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

Про це розповів заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації, повідомляє НСН.

У Харківській області посилюють мобілізаційні заходи

“У робочій зустрічі взяли участь тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону”, – йдеться у повідомленні.

За словами Семенухи, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів.

“Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям», – сказав Роман Семенуха. Учасники наради також намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов’язаних із посиленням мобілізаційних заходів”, – сказав він.

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