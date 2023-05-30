Міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня

Новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня.

За словами Лісового, з 29 травня він не є більше кандидатом наук.

Як передає НСН, про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Міністр розповів, що уряд вже затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, а він першим вирішив випробувати таке нововведення.

На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії, написав він.

Про причини такого рішення Лісовий не повідомляв.

Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці, наголосив він.

Що передувало таким подіям

Оксена Лісового призначили міністром освіти і науки 21 березня. Незадовго до призначення його звинуватили в плагіаті, пише Громадське.

Про плагіат повідомили на сторінці «Українського руху пацифістів». Очільником організації є журналіст Руслан Коцаба, якого звинувачували у державній зраді.

В організації вказали, що автореферат дисертації Лісового, оприлюднений у 2012 році, містить «запозичення без посилань із ознаками механічного копіювання та автозаміни окремих словосполучень». Ідеться про запозичення з автореферату дисертації Я. І. Арабчука.

Згодом інформація про те, що наукова робота Лісового не є унікальною, з’явилася на ресурсі «Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях». На сайті також розміщені публікації про академічну недоброчесність колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета і колишнього депутата Іллі Киви.

Автор Василь Садовий зазначив, що в дисертації міністра є збіги з двома іншими роботами — Я. Арабчука та А. Зуєва. У списках використаної літератури Лісовий не вказав роботу Арабчука, а посилання на Зуєва залишив лише в трьох місцях. Також автор зазначає, що в дисертації українська літера «і» була замінена на англійську «і» — на його думку, це є стандартним способом «обманути програму пошуку плагіату».

Після звинувачень Лісовий подав свою дисертацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та пообіцяв оприлюднити висновок, щойно його отримає.

У разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, я відмовлюся від наукового ступеня кандидата наук, зазначив міністр.

Також він заявив, що подав уряду пропозицію, яка дозволить будь-якому громадянину добровільно відмовитися від наукового ступеня та відповідно — від усіх надбавок. А заощаджені кошти Лісовий пропонує спрямовувати на розвиток науки, оборону та відбудову.

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