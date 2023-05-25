Студенти проходитимуть практику на підприємствах «Укроборонпрому». Між Міністерство освіти і науки України та Державним концерном «Укроборонпром» укладено відповідний Меморандум.

24 травня держконцерн «Укроборонпром» і Міністерство освіти і науки уклали меморандум про співпрацю. Зокрема, угода передбачає, що студенти закладів вищої та професійно-технічної освіти проходитимуть виробничу та переддипломну практику на підприємствах «Укроборонпрому».

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу «Укроборонпрому».

«Це має популяризувати професії оборонного сектору серед молоді та в довгостроковій перспективі забезпечити омолодження колективів підприємств й осучаснення виробництва», йдеться у повідомленні.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий каже:

«Українська молодь сьогодні має безліч крутих ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері. І наше завдання – допомогти їм це зробити у найбільш ефективний спосіб: реалізувати себе, свої ідеї та заразом зробити внесок у перемогу».

Гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв, у свою чергу, зазначив, що оборонно-промисловий комплекс потребує залучення «прогресивної молоді, їхніх ідей та нового бачення».

Повідомляється, що в рамках співпраці МОН і «Укроборонпрому» планують розробити дуальні освітні програми (підготовка спеціалістів, відповідно до потреб підприємств, задля подальшого працевлаштування в оборонно-промисловому комплексі).

За даними Міносвіти, торік понад 1250 студентів пройшли практику та стажування на підприємствах «Укроборонпрому», приблизно 440 – отримали роботу.

Зараз «Укроборонпром» співпрацює з 75 навчальними закладами. А з початку 2023 року на підприємствах проходять практику орієнтовно 700 студентів.

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