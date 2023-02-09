Міністр оборони Британії заявив, що є “інший шлях” захистити Україну з повітря окрім літаків

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що наразі Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

Його цитує BBC, передає НСН.

За його словами, надання винищувачів може зайняти місяці, але натомість Велика Британія фокусується на використанні альтернативних засобів для повітряного захисту України.

Як цитує Британське мовлення, Воллес не виключив повністю надання Україні літаків, проте зазначив, що цілей захисту з повітря та підтримки наземних військ можна досягти, використовуючи далекобійні ракети та дрони.

«Британія знає, що потрібно Україні, і з радістю допоможе різними способами, аби досягти результату. Того ж ефекту можна добитися іншим шляхом – не витрачаючи місяці, які, звичайно, знадобляться для передачі винищувачів», заявив він.

Під час візиту до Великої Британії президент Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром країни, з британським королем і виступив у британському парламенті. Там він заявив, серед іншого, що Україні потрібні літаки.

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