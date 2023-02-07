Чи отримає Україна бойову авіацію союзників – прогноз генерала

Колишній керівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, чи отримає Україна бойову авіацію союзників.

Як передає НСН, про це генерал армії України, екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж сказав у коментарі “Телеграфу”.

Вигравши у січні бій за танки, які нам, після довгих відмов, погодилися постачати союзники, Україна намагається тепер переконати їх надати ЗСУ бойову авіацію. Президент США Джо Байден поки що вкотре відмовився допомогти нам у битві з російською агресією винищувачами F-16. Хоча Пентагон схиляється до того, щоби давати Україні винищувачі.

Дискусія продовжується і в європейських країнах. “Проти” висловлюється Німеччина, тоді як “за” виступає Польща.

Чи отримає Україна винищувачі

“Поки у наших закордонних партнерів справді є сумніви щодо надання Україні авіації. Але, гадаю, це питання буде, як раніше з системами ППО, а потім і з танками, вирішене у позитивному для нас ключі. Захід поступово приходить до думки, що ударна авіація ВСУ потрібна. Принаймні, для ударів по частинах, складах, місцях зосередження живої сили та техніки противника, по стратегічних об’єктах (аеродроми, ракетні установки), що знаходяться не на території рф”, пояснює генерал Маломуж.

За його словами, Москва чи Санкт-Петербург як цілі не розглядаються, хоч Кремль зараз створює картину такої гіпотетичної загрози, розміщуючи системи ППО на дахах різних будівель.

“Звичайно, нам потрібні літаки типу F-15, F-16. Це авіація стратегічної бойової дії. Але дискусії на Заході з цього приводу поки що тривають. Давати — не давати, якщо давати – скільки і коли. Британія вустами прем’єра Сунака каже, що постачати авіацію Україні варто вже після перемоги у цій війні, хоча сам він підкреслює, що ситуація може змінитися. В аналогічному ключі висловлюються у США, у низці держав ЄС, зазначає Микола Маломуж. – Але є й інші позиції. Ті самі Нідерланди заявили про готовність купувати для України F-15 та F-16 – хоч у США, хоч у “третіх країнах”. Польща періодично висловлюється так само”.

Але поки, продовжує генерал, ставка робиться на стару радянську авіацію (ті ж МіГ-29), яку партнери можуть передавати або зі своїх запасів, або купуючи десь.

“Йдеться про кілька десятків таких літаків, які нам, якщо дозріє політичне рішення, поставлять насамперед. А хтось уже поставив. Наші льотчики їх освоюють досить швидко, деякі вже мають необхідний досвід, розповідає Микола Маломуж. – Постачання ж в Україну літаків F-15 і F-16, гадаю, перспектива пів року. Якщо війна не завершиться на той час (природно – нашою перемогою), відповідне рішення точно буде ухвалено”.

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