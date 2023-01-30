Війна в Україні: генерал Маломуж пояснив чому, ЗСУ мають 2-4 місяці на звільнення територій

Війна в Україні: ЗСУ мають на звільнення територій, які захопила Росія, 2-4 місяці, розповів колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж.

Про це він сказав в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає НСН.

“Вкрай важливо, щоб наші дії щодо звільнення територій були в найближчі 2-4 місяці, допоки Росія не згенерувала нові підрозділи, корпуси, дивізії, армії і не встигла підготувати певний потенціал. Звичайно, не високоякісний, не високотехнологічний, але масовий – танки, БТР, ракетні засоби, боєприпаси та інше. Щоб розгорнути таку “махину”, Росії потрібно приблизно пів року. Це не лише підготовка особового складу у навчальних центрах на території Білорусі та Росії, а й освоєння техніки та озброєння новими необстріляними мобілізованими. Бо “мобіки” масово гинуть. Ефект від них мінімальний”, пояснив генерал.

Він зазначив, шо саме тому Росія перейшла до нової тактики: більш потужне об’єднання всіх ресурсів, навчання хоча б упродовж 2-4 місяців та підготовка нових дивізій та частин, які працюватимуть уже на подальший наступ на території України.

Микола Маломуж також пояснив, що нещодавня зустрічі у форматі “Рамштайн”, яка відбулась 20 січня, а саме домовленість про постачання озброєння Україні, позбавить Росію будь-яких засобів для підтримки вогню та проводити наступальні операції як на сході – Луганська та Донецька області – так і на півдні, у Запорізькій, Херсонській областях, аж до Криму.

“У перспективі 2-3 місяців ми отримаємо новітні озброєння та техніку у великій кількості. Це сотні БТР, більше сотні танків – і Leopard, Abrams і ракетні системи. Далекобійна артилерія на 160 км. Це дуже важливо, щоб знищити всі резерви, які рухатимуться з Росії. Це дозволить також створювати вогневі вали за фронтом. Цей сценарій є найпріоритетнішим на сьогоднішній день. Гадаю, він готується. Єдина затримка була з надходженням озброєння, техніки та боєприпасів, бо їх потрібні мільйони, а не сотні тисяч, як нам постачали раніше”, резюмував він.

Джерело: ТСН

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