Чи може Росія дати літаки Тегерану в умовах війни – прогноз від ЗСУ

В ЗСУ дали прогноз, чи може Росія дати літаки Тегерану в умовах війни. Оскільки у країни-агресора є така авіація як МіГ-29, і Су-27 та інші типи, передає НСН.

«В Росії достатньо авіаційної техніки. Мова йде про тисячі одиниць, сотні розташовані ближче до України на 40 летовищах. Це як гелікоптери, так і літаки. Те, що дійсно знищено вже чималу кількість, це 280 літаків і 264 ворожих гелікоптери», повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, знищення техніки вдарило по окупантах. Адже вона була досить новою.

Чи може Росія дати літаки Тегерану в умовах війни

«Йдеться про Су-30, Су-34, Су-35 та вертольоти Ка-52. Це суттєво вдарило по їхньому потенціалу бойовому. Але в Росії на зберіганні ще є і МіГ-29, і Су-27 та інші типи. Мова йде про тисячі, які вони можуть зняти зі зберігання та передати. Навіть відремонтувати на своїх авіаремонтних заводах і натомість поділитися своєю технікою з Іраном», додав Юрій Ігнат.

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