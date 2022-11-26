«Народний супутник» виявив 2,6 тисяч одиниць ворожої техніки – ГУР

«Народний супутник», він же «супутник Притули», допоміг виявити тисячі одиниць техніки росіян. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ у Telegram, передає NNS.

Завдяки супутнику, який придбав Фонд Сергія Притули, українська розвідка змогла виявити близько 2,6 тис. військової техніки РФ.

“ГУР провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога. Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників”, – повідомляє українська розвідка.

Уточнюється, що що завдяки “народному супутнику” були виявлені та підтверджені близько 2,6 тис. одиниць ворожої військової техніки, зокрема танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК “Іскандер”, ЗРК “С-300”, ЗРГК “Панцир-С1”, РЛС. Також супутник допоміг фіксувати понтонні переправи, катери і намети ворогів.

У розвідці зазначили, що отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховані розміщення окупантів.

Нагадаємо, у серпні цього року фонд Сергія Притули за донати українців купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для армії (гроші збирали на безпілотники “Байрактар”, але турецька компанія “Baykar” надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно, тож волонтери витратили 600 млн грн на супутник). Притула пояснив: це не просто один супутник – він дає Україні доступ до бази даних групи супутників ICEYE більш ніж на рік вперед.

Фонд Притули запевнив, що супутник ICEYE, придбаний на пожертви українців, перебуватиме у власності України до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Супутники ICEYE можуть сканувати об’єкти на Землі за будь-якої погоди.

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