Скільки військової техніки втратила російська армія у війні проти України

Аналітики підрахували, скільки військової техніки втратила російська армія за час повномасштабної війни проти України.

Російські втрати становлять понад 8 тисяч одиниць різної військової техніки.

Про це повідомляє нідерландський проєкт Oryx, передає NNS.

Окупанти втратили в Україні щонайменше 8044 одиниць техніки. Всі втрати зафіксовані на фото чи відеоматеріалах.

ЗСУ вдалось повністю знищити 4927 одиниць ворожої техніки, ще 2619 одиниць були захоплені українськими військовими. 300 одиниць техніки окупанти кинули самі, ще 198 одиниць було пошкоджено.

Стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, баражуючі боєприпаси, безпілотники, які використовуються як принада для безпілотних літальних апаратів, цивільні автомобілі, причепи та застаріле обладнання до цього списку не включені.

Так, з початку армія РФ втратила 1504 танки – як радянські, так і новіші. З них: знищено – 862; пошкоджено – 64; кинуто – 56; захоплено: 522.

Бойових броньованих машин в окупантів поменшало на 718 одиниць: знищено – 439, пошкоджено – 11, захоплено – 245.

Втратили окупаційні війська і 1748 одиниць БМП: ліквідовано – 1078, пошкоджено – 39, кинуто – 80, захоплено – 553.

БТР у російській армії поменшало на 269 одиниць: знищено – 159, пошкоджено – 5, кинуто – 12, захоплено – 93.

Інші втрати російської армії на війні:

Машини з протимінним захистом від засідок (MRAP) – 44 од.;

Мобільні машини піхоти – 166 од.

Командні пункти та станції зв’язку – 193 од.

Інженерні машини та обладнання – 245 од.

Крім того, за період війни російські агресори втратили 154 реактивних систем залпового вогню і 80 зенітних ракетних комплексів.

Джерело: Факти