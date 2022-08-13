Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29

Словаччина передасть Україні свої винищувачі МіГ-29. Приїхати до нашої країни вони можуть вже наступного місяця.

Передачу винищувачів анонсував міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

За словами Ярослава Надь, вже наступного місяця його країна перестане використовувати винищувачі МіГ-29 у своїх цілях. За передачу літаків Братислава отримає гроші від Євросоюзу або бойову техніку від НАТО. При цьому вартість винищувачів обчислюються сотнями мільйонів євро. Скільки винищувачів Словаччина передасть Україні – невідосо.

Раніше міністр оборони Словаччини говорив, що країна відкрита для переговорів про передачу Україні своїх 11 винищувачів, від яких сама хоче відмовитися. А сам Ярослав Надь був готовий вести переговори щодо надання МіГ-29 Україні, коли повітряний простір Словаччини буде під захистом. Для цього він звернувся до Чехії та Польщі по допомогу в охороні повітряного простору країни, поки Словаччина не отримає від США винищувачі F-16, і обидві країни пообіцяли допомогу.

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