Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони литовського виробництва. Системи, які зможуть захистити українських воїнів від безпілотників ворога, Литва покаже вже найближчим часом.

Президент Литви Гітанас Науседа 28 липня відвідав Київ і провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Обозреватель”.

За підсумками переговорів Науседа оголосив, що Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.

Системи, які зможуть захистити українських воїнів від безпілотників ворога, Литва покаже вже найближчим часом. Про це Науседа заявив на спільній пресконференції із Зеленським, яку глави двох держав провели після переговорів. Під час спілкування з журналістами Науседа наголосив, що Литва надавала Україні військову допомогу з початку війни, і має намір продовжувати робити це й надалі.

“Я також не з порожніми руками приїхав. Сьогодні новий пакет – це боєприпаси і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються в Литві. Ми знаємо, що вам дуже потрібні ці системи”, зазначив президент Литви .

Він запевнив, що Литва ніколи не звикне та не забуде про війну в Україні – і не дасть забути про неї усьому світу.

“Ми не дозволимо й іншим забути та змучитися. Як на Заході, так і на Сході. Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб ті, хто відповідальний за злочини Росії, щоб вони були покарані”, заявив Науседа.

Також він закликав українську владу не зупинятися та продовжувати проводити необхідні реформи навіть під час війни.

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