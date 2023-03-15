У МАГАТЕ знайшли “життєздатне рішення” щодо безпечної роботи ЗАЕС

У МАГАТЕ знайшли спосіб забезпечити безпечну роботу тимчасово захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що таке “життєздатне рішення” потребує міжнародної підтримки.
Про це повідомляє НСН з посиланням на “Укрінформ“.
Під час виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (США) гендиректор МАГАТЕ зазначив, що рішення має бути “політично можливим, а також життєздатним”.
“І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення”, сказав Гроссі.
За словами керівника МАГАТЕ, він працював над пропозицією щодо забезпечення захисту ЗАЕС протягом місяців.
“І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена включити аварійні дизельні генератори, що ми не повинні опинитися в такому положенні”, наголошує Гроссі.
Він також звернув увагу, що МАГАТЕ прагне вирішити проблему ядерної безпеки світового значення, а не намагається “шукати політичного вирішення конфлікту”.
Деталі пропозиції щодо окупованої військами РФ української АЕС він не уточнив.
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