Окупанти вивозять навчальне обладнання з ЗАЕС – Генштаб

Російські окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру ЗАЕС обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу.

Як передає НСН, про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зауважується, що російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території України.

“Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу”, зазначили у Генштабі.

Повне зведення Генштабу

Ситуація на ЗАЕС – останні новини

На станції знаходяться представники “Росатому”, вони почали набирати на роботу людей без профільної освіти, оскільки українці відмовляються з ними співпрацювати.

10 березня голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков наголосив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції росіяни намагаються змінити проектний стан ядерних установок, зводячи незаконні споруди.

Обсяг завданої росіянами шкоди зможе показати лише експертиза після деокупації, однак про ризик виведення АЕС з експлуатації наразі не йдеться.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС постійно погіршується.

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