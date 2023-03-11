Після відновлення контролю України над ЗАЕС знадобиться багато зусиль, щоб повернути її до безпечного робочого стану. Насамперед необхідно буде провести повне розмінування станції.

Про це розповів ексголова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в ексклюзивному інтерв’ю OBOZREVATEL, передає НСН.

“АЕС не можна обстрілювати артилерією, гранатами та рештою, тому що атомна електростанція не проєктується для ведення військових дій на самій станції або поряд з нею, тому і звільняти її дуже складно”, зауважив він.

Після звільнення та розмінування Запорізька АЕС має повернутися під захист Національної гвардії України, “яка за законом охороняє всі наші АЕС”. Наступним етапом має стати “дуже глибоке інспекційне обстеження всього обладнання, яке там є”, сказав експерт. За його словами, це пов’язано з необхідністю перевірити, що за час окупації встигли накоїти на ядерному об’єкті російські військові.

“Далі треба буде відновити українське регулювання на АЕС”, – продовжив він. Згодом слід оцінити психологічний стан персоналу. “Думаю, він дуже важкий”, – зауважив Плачков.

“І, нарешті, буде потрібний ремонт після того, що росіяни там накоїли, зокрема відремонтувати всі лінії, вузлові підстанції тощо”, сказав він. “Це велика комплексна робота, яка має бути проведена і центральними органами виконавчої влади, і самим оператором для того, щоб внести зміни до своїх ліцензій. Тому що Держатомрегулювання України внесло зміни до всіх ліцензій на експлуатацію енергоблоків ЗАЕС”, підсумував він.

За оцінками експерта, всі ці питання можна вирішити досить швидко та повернути Запорізьку АЕС до об’єднаної енергосистеми України.

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