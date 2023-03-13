Партизани “Атеш” підірвали залізницю у Херсонській області (відео)

Партизани з руху “Атеш” підірвали залізничну колію на тимчасово окупованій частині Херсонщини, передає НСН.

Так, підпільники намагаються перешкодити постачанню ЗС РФ на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Інцидент стався в суботу, 11 березня, на залізничному полотні між населеними пунктами Раденськ і Абрикосівка.

“Результат: перерване постачання залізничними коліями р**истської армії”, написали в Telegram-каналі активісти.

Підпільники наголошують, що зрештою досягли очікуваного результату.

“Агенти “Атеш” постійно проводять розвідку, щоб домогтися таких результативних операцій. Ми працюємо цілодобово заради знищення окупаційних військ та звільнення України. “Атеш ” близько”, додали учасники руху.

Що відомо про “Атеш”

“Атеш” – це військовий партизанський рух, що з’явився після початку повномасштабної війни.

В кінці вересня минулого року в мережі з’явилося їх звернення, в якому учасники руху поклялися боротися за Україну.

У грудні вони взяли на себе відповідальність за масштабну пожежу на військовій базі в окупованому Росією Криму.

У лютому вони повідомили про ліквідацію 19 бійців ПВК “Вагнера” в Ростовській області. У заяві повідомлялося, що їх командування вирішило спалити тіла.

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