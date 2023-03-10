Українські захисники знищили ще одну ворожу ДРГ на Дніпрі разом з «флотом» із 7 човнів

Українські захисники знищили ще одну ворожу ДРГ на Дніпрі разом з «флотом», що складався із 7 човнів. Про це повідомила в ефірі Єдиного телемарафону очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

Українські захисники ліквідували ворожу ДРГ на Херсонщині. Вдалося знищити близько 20 росіян.

За даними Гуменюк, декілька днів тому українські військові знищили створену росіянами таку собі човникову флотилію. Йдеться про 7 моторних човнів, які загарбники облаштовували кулеметами, поукріпляли їх бортами.

За допомогою таких човників вони намагалися дістатися до островів” – зазначила Гуменюк

Акція була невдала, тому що всі 7 човнів нами були знищені разом з самими групами диверсантів. Загальна кількість їх сягала понад 20 рашистів, – сказала Гуменюк

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили на Дніпрі три моторні човни з 18 окупантами

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